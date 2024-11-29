٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85674196
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منتخب سيدات ايران يتعادل مع نظيره الاردني

٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٢٢ ص
رمز الخبر: 85674196
منتخب سيدات ايران يتعادل مع نظيره الاردني

طهران / 29 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- تعادل المنتخب الايراني للسيدات مع نظيره الاردني 0-0، في المباراة الودية التي جرت بينهما الخميس، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت المباراة هجمات متبادلة من المنتخبين على مدى دقائقها دون ترجمة حقيقية للفرص المتاحة لتنتهي بالتعادل السلبي.

واكمل منتخب ايران المباراة بعشرة لاعبات بعد اشهار البطاقة الحمراء بوجه شهناز جعفرزادة في الدقيقة 80 .

مثل منتخب سيدات ايران: رها یزداني، فاطمة عادلة، فاطمة برازجانة، هستة فروزندة، شهناز جعفرزادة، زهراء سربالي، شبنم بهشت، افسانة جترنور، نكین زندي، رقیة جلالة نسب ، مونا حمودي.

ومثل منتخب سيدات الاردن: شرين الشلبي، آية المجالي، لانا فراس، العنود غازي، فرح أبو تايه، ميساء جبارة، ايناس الجماعين، بانة البيطار، روزبهان فريج (لين البطوش)، مرح أبو تايه (ياسمين الأجرب)، رقية الفرارجة (زينة حازم).

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين، عصر الأحد على ذات الملعب.

انتهى ** 2342

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