استشهاد احد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

واوردت العلاقات العامة للحرس الثوري الخميس في بيان: ان العميد ثاني كيومرث بورهاشمي (المعروف باسم الحاج هاشم) هو أحد المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) ومن كبار المستشارين العسكريين للحرس الثوري في سوريا استشهد خلال الهجمات التي شنها الارهابيون التكفيريون عملاء الصهاينة في ضواحي حلب مساء امس.

وجاء في هذا البيان: مع الإخفاقات الإستراتيجية للكيان الصهيوني السفاح والمتنمر في جبهات غزة ولبنان، والفشل في تحقيق الأهداف الشريرة والخبيثة لمعسكر الهيمنة والصهيونية ضد جبهة المقاومة الإسلامية؛ أعاد الإرهابيون التكفيريون، بقيادة وتوجيهات المهزومين في ساحات القتال في غزة وجنوب لبنان، منذ أيام ، شن الهجمات الوحشية على سوريا على جدول أعمالهم، والتي قوبلت بردود حاسمة من الجيش والقوات الشعبية المقتدرة في هذا البلد.

واضاف البيان: خلال الجرائم الجديدة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية التكفيرية الصهيونية في ضواحي مدينة حلب، استشهد القائد الباسل والشجاع "العميد ثاني في الحرس الثوري كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف بالحاج هاشم)" أحد المدافعين القدامى عن مراقد اهل البيت (ع) ومن كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

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