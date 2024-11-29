غريب آبادي: ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التصرف بطريقة غير مسؤولة تجاه القضايا الدولية

وکتب "غريب آبادي" في منشور له عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي " اكس"يقول: لقد أجرينا حواراً صريحاً مع "إنريكي مورا"حول مجموعة من القضايا، فضلاً عن آفاق المفاوضات النووية ورفع الحظر في ضوء التطورات الجديدة.

وأضاف: تم إبلاغ "مورا" بضرورة توقف الاتحاد الأوروبي عن سلوكه غير المسؤول تجاه قضايا وتحديات هذه القارة والقضايا الدولية.

وأكد غريب آبادي: لا ينبغي لأوروبا أن تعرض مشاكلها وأخطائها، بما في ذلك ما يتعلق بالصراع الأوكراني، من خلال إشراك الآخرين وفي ظل السلوك المتواطئ من جانب أهم ثلاث دول أوروبية بشكل خاص فيما يتصل بالإبادة الجماعية في غزة، فإن أوروبا لم يعد لديها الآن أي موقف أخلاقي يسمح لها بتقديم النصح للآخرين فيما يتصل بحقوق الإنسان.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية لقد نأت أوروبا بنفسها منذ فترة طويلة عن دورها كلاعب فعال في القضية النووية الإيرانية وذلك بسبب افتقارها إلى روح المسؤولية والثقة بالنفس.مشيرا الى إن أوروبا تحتاج إلى التعافي الذاتي.

انتهی**1426