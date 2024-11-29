عراقجي يلتقي آية الله جوادي آملي

ويزور عراقجي اليوم الجمعة مدينة قم ومقام السيدة المعصومة (ع) ويلتقي ويتحدث مع بعض الشخصيات الدينية.

ومن البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا المشاركة في اجتماع مجتمع المدرسین في حوزة قم العلمية.

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