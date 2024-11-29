٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص
رقم الصحفي: 1736
رمز الخبر: 85674322
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عراقجي يلتقي آية الله جوادي آملي

٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص
رمز الخبر: 85674322
عراقجي يلتقي آية الله جوادي آملي

طهران/ 29 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى وزير الخارجية "عباس عراقجي مع المرجع الديني آية الله جوادي آمُلي في مدينة قم المقدسة.

ويزور عراقجي اليوم الجمعة مدينة قم ومقام السيدة المعصومة (ع) ويلتقي ويتحدث مع بعض الشخصيات الدينية.

ومن البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا المشاركة في اجتماع مجتمع المدرسین في حوزة قم العلمية.

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