عراقجي يلتقي آية الله جوادي آملي

ويزور عراقجي اليوم الجمعة مدينة قم ومقام السيدة المعصومة (ع) ويلتقي ويتحدث مع بعض الشخصيات الدينية.
ومن البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا المشاركة في اجتماع مجتمع المدرسین في حوزة قم العلمية.
انتهی**1426
طهران/ 29 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى وزير الخارجية "عباس عراقجي مع المرجع الديني آية الله جوادي آمُلي في مدينة قم المقدسة.
ويزور عراقجي اليوم الجمعة مدينة قم ومقام السيدة المعصومة (ع) ويلتقي ويتحدث مع بعض الشخصيات الدينية.
ومن البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا المشاركة في اجتماع مجتمع المدرسین في حوزة قم العلمية.
انتهی**1426
موسكو / 24 تموز/يوليو/ارنا- التقى مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية…
قم/ 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – التقى رئيس الجمهورية في اطار زيارته لمدينة قم، اليوم الخميس…
تعليقك