٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85674373
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إسلام آباد ترد على تصريحات نتنياهو ضد البرنامج النووي الإيراني

٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ م
رمز الخبر: 85674373
إسلام آباد ترد على تصريحات نتنياهو ضد البرنامج النووي الإيراني

طهران/ 29 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية "ممتاز زهرا"ردا على التهديدات الأخيرة لرئيس وزراء الکیان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن ادعاء نتنياهو يتناقض مع مواقف ايران حول سلمية برنامجها النووي.

وقالت "ممتاز زهرا" في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة في إسلام آباد، ردا على سؤال حول الإساءات الأخيرة لرئيس وزراء الکیان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية: نحن لا نعبر عن آراء حول السياسة أو المواقف السياسية للآخرين.

وأضاف: فيما يتعلق بتهديدات الکیان الصهيوني، فإن هذه الكلمات السياسية تتناقض مع مواقف حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن البرامج النووية للبلاد سلمية.

ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية بإقرار وقف إطلاق النار في لبنان وقالت: نطالب جميع الأطراف بالالتزام بدفع اتفاق وقف إطلاق النار قدما.

وأكدت ممتاز: في الوقت نفسه، تدعم باكستان بقوة سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

انتهی**1426

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