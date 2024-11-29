إسلام آباد ترد على تصريحات نتنياهو ضد البرنامج النووي الإيراني

وقالت "ممتاز زهرا" في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة في إسلام آباد، ردا على سؤال حول الإساءات الأخيرة لرئيس وزراء الکیان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية: نحن لا نعبر عن آراء حول السياسة أو المواقف السياسية للآخرين.

وأضاف: فيما يتعلق بتهديدات الکیان الصهيوني، فإن هذه الكلمات السياسية تتناقض مع مواقف حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن البرامج النووية للبلاد سلمية.

ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية بإقرار وقف إطلاق النار في لبنان وقالت: نطالب جميع الأطراف بالالتزام بدفع اتفاق وقف إطلاق النار قدما.

وأكدت ممتاز: في الوقت نفسه، تدعم باكستان بقوة سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

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