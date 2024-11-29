قائد القوة البحریة للجيش: قدراتنا البحرية واضحة للعالم

وقال الادميرال "إيراني" اليوم، قبل خطبة الجمعة في طهران، التي أقيمت في مصلی الإمام الخميني (ره)، أثناء إحياء ذكرى 28 نوفمبر يوم البحرية العسكرية: واليوم يتم تدريس عملية "مروارید 7" الناجحة في العديد من الجامعات البحرية، لأنها تمكنت من القضاء على العدو البعثي من الساحة البحرية في فترة قصيرة من الزمن بعد الحرب.

وأضاف: هذه السيادة والسلطة ليست في الخليج الفارسي فقط بل في كل ركن من أركان مياه العالم.

وشدد الأميرال الإيراني على أننا اليوم كقوة بحرية على قدم المساواة مع القوى البحرية في العالم وقال: تحقق ذلك من خلال دعاء الشهداء وذويهم.

وذكر أن 28 نوفمبر هذا العام هو يوم جميل بالنسبة لنا، لأنه بالإضافة إلى الصلاحيات التي كانت لدينا وسوف نحظى بها، فإنه تزامن مع انتصار الحق على الباطل في جبهة المقاومة، وقال: سنکون خلف الولایة مثل جبال هذه الأرض وسنتقدم خطوة بخطوة.

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