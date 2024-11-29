العمید واحدي: القوة الجوية تدافع عن أمن البلاد بكل ما أوتيت من قوة

وقال العمید واحدي في مراسم تخريج طياري قاعدة الشهيد فكوري الجوية في تبريز: من دواعي الفخر أن الطيارين والطاقم الفني في القوة الجوية ، على الرغم من الحظر، عززوا قوة القوات الجوية .

وأشار إلى دور هذه القوة في ضمان أمن البلاد، وأضاف: تدافع القوة الجوية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة عن أمن البلاد ووحدة أراضيها وهي على استعداد لاتباع قيادة قائد الثورة الاسلامیة دون أي خوف من الأعداء.

كما أكد على أهمية دور الشباب في مستقبل الوطن وخاطب الطيارين الشباب: مستقبل الثورة بين أيديكم أيها الشباب.عليكم أن تثبتوا بالعلم والإيمان والالتزام أنكم جنود مخلصون للجمهورية الإسلامية.

وفي نهاية المراسم تم تكريم قدامى محاربي الدفاع المقدس وأسر الشهداء والأساتذة والطيارين والطاقم الفني للقاعدة.

انتهی**1426