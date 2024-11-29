٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85674489
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journalistاحمد قزوینی حائری

Dossier

الاحتلال يُركّز قصفه على وسط وشمال قطاع غزة.. وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى

٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85674489
الاحتلال يُركّز قصفه على وسط وشمال قطاع غزة.. وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مركّزاً قصفه على المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، حيث ينسف مربّعات سكنية، ويرتكب المزيد من المجازر.

وقد فجّرت قوات الاحتلال "روبوتات" مفخّخة في منازل سكنية في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. 

كما عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى نسف مربّعات سكنيّة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. 

ونقل تلفزيون فلسطين ارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين من جرّاء قصف الاحتلال منزلين في مدينة غزة. 

كما انتشل الدفاع المدني في غزة 3 شهداء و5 إصابات من جرّاء استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الوحدة غربي مدينة غزة شمالي القطاع. 

وارتقى 3 شهداء في إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق الصناعة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوبي المدينة أيضاً.

كذلك، أفاد مراسل الميادين في غزة بارتقاء 5 شهداء وبوقوع إصابات بقصف الاحتلال منزلاً جنوبي دوّار أبو صرار بالنصيرات وسط قطاع غزة. 

واستهدفت مدفعية الاحتلال برج 5 في منطقة أبراج "عين جالوت" في مخيم النصيرات أيضاً.

يأتي ذلك بالتوازي مع غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف شمالي مخيم النصيرات وسط، وفق مراسلنا. 

في غضون ذلك، انتشلت الطواقم الطبية أيضاً 19 شهيداً من الطرقات والبيوت التي تعرضت للقصف يوم أمس والليلة الماضية في شمال مخيم النصيرات.

ويُضاف هؤلاء الشهداء والجرحى إلى نحو 44330 شهيداً و104933 جريحاً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

Dossier

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