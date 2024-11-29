خطيب جمعة طهران: على الغرب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني وأن يوفر إمكانية الحوار

ومن على منبر صلاة الجمعة في طهران اليوم، قال حجة الإسلام " ابوترابي فرد" أثناء تهنئته بيوم البحرية: تعتبر البحرية أحد ركائز قدرة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليوم، ليس فقط في المياه الإقليمية ولكن أيضًا في المياه والمحيطات خارج المنطقة، تم عرض قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانیة.

لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بشخصية سياسية مستقلة

وأشار حجة الإسلام " ابوترابي فرد" إلى العلاقة بين إيران والغرب وأضاف: لقد شهدت العلاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي العديد من التقلبات ومن الواضح أن الحكومات الأوروبية تتابع المواقف الأمريكية. مشيراً إلى ان الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بسياسة مستقلة، فقد كانت المصالح الأوروبية ضحية التجاوزات الأمريكية ومن ناحية أخرى، كانت السياسات المنحازة في منطقة غرب آسيا أحد أسباب عدم وجود علاقات مستقرة مع إيران خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشار خطيب جمعة طهران إلى التصرف غير التقليدي والعدائي الذي قام به الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان مشترك مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للخليج الفارسي وإطلاق ادعاءات لا أساس لها فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث وقال:إن الموافقة على القرار في مجلس محافظي الوكالة، بإصرار الترويكا الأوروبية والأميركية، خلقت ظروفاً جديدة.

وأضاف: إن هذه التصرفات غير العقلانية قوبلت برد فعل عقلاني من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الملف النووي الإيراني وهو ما يشكل تحذيرا خطيرا للغرب والولايات المتحدة.

وأكد: أن الدول الغربية شهدت واقعين خلال العقود القليلة الماضية؛ أولاً، لن يتم حل قضايا منطقة غرب آسيا الاستراتيجية دون الاهتمام بمصالح إيران وموقعها وثانياً، من المستحيل الدخول في مفاوضات مع إيران القوية عن طريق الضغط والتهديد.

قوة المقاومة جعلت الصهاينة يخضعون

وأكد خطيب جمعة طهران أثناء تهنئته بانتصار المقاومة الإسلامية وحزب الله: إن إيران الإسلامية تفتخر بأنها كانت وستظل إلى جانب شعب لبنان العظيم في كل الصعود والهبوط، وقد أثبت هذا النصر العظيم مرة أخرى هزيمة آلة الحرب التابعة لکیان الصهيوني أمام أعين المجتمع الدولي.

وتابع أن قوة المقاومة أخضعت الصهاينة وقال: رأيتم أن الصهاينة لم يحققوا أياً من أهدافهم في لبنان. إن شعب لبنان العظيم سيحمي هذه العاصمة الثمينة والفريدة بكل قوته.

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