٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٢٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85674589
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مشاورات نائب وزير الخارجية مع رئيس برلمان جمهورية تتارستان

٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٢٦ م
رمز الخبر: 85674589
مشاورات نائب وزير الخارجية مع رئيس برلمان جمهورية تتارستان

طهران/ 29 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج "وحيد جلال زادة"الذي سافر إلى قازان لمتابعة القضايا المتعلقة بالطلاب الإيرانيين وتطوير العلاقات الثنائية، مع رئيس برلمان جمهورية تتارستان.

ووصل جلال زاده إلى مطار قازان اليوم الجمعة وكان في استقباله القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان ميرزاخاني ونائب رئيس برلمان جمهورية تتارستان أحمدوف مارات غوتوفيتش.

وناقش جلال زاده، في أول لقاء له مع رئيس برلمان جمهورية تتارستان، حادثة جامعة قازان الفيدرالية وتطوير العلاقات الثقافية والبرلمانية الثنائية.

                                                        

وخلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا إلى قازان وأثناء مشاركته في مراسم افتتاح مبنى القنصلية العامة الجديد في قازان، يلتقي أيضًا برئيس تتارستان ورئيس جامعة قازان الفيدرالية.

ومن بين الأجندة الأخرى لنائب وزير الخارجية الايراني في رحلته إلى قازان اللقاء مع الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في جامعات جمهورية تتارستان والمناطق الأخرى في منطقة الفولغا.

كما سيرافق جلال زاده في هذه الرحلة أحمد حيدريان، رئيس قسم شؤون الطلاب والمنح والمدارس الأجنبية بوزارة الخارجية.

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