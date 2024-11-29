٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٥٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85674645
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لقاء وزير الخارجية مع أعضاء رابطة مدرسي الحوزة العلمية

٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٥٤ م
رمز الخبر: 85674645
لقاء وزير الخارجية مع أعضاء رابطة مدرسي الحوزة العلمية

طهران/ 29 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى وزير الخارجية، أثناء تواجده في مكتب رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم، بأعضاء هذه المؤسسة العلمية وناقش معهم القضايا الراهنة.

والتقى السيد عباس عراقجي اليوم الجمعة وتحدث مع رئيس و أعضاء رابطة مدرسي حوزة قم العلمية في إطار برامجه في محافظة قم.

كما رافق محافظ قم "أكبر بهنام جو" وزير الخارجية في هذا الاجتماع.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الجمعة الى مدينة قم و قام  بزيارة المرقد الطاهر للسيدة معصومة (س) ومن ثم التقى بالمرجعيات الدينية.

وفي وقت سابق، التقى عراقجي وتحدث بشكل منفصل مع آيات الله سبحاني وجوادي آملي وناصر مكارم الشيرازي من المراجع الدينية.

زيارة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) واللقاء مع آية الله علي رضا أعرافي مدير الحوزات العلمية في البلاد وممثل المرجعية العليا للعراق في إيران وكذلك المشاركة في اجتماع لرابطة المدرسین في الحوزة العلمية قم، هي من بين البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا خلال زيارته إلى قم.

انتهی**1426

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