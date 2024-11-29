لقاء وزير الخارجية مع أعضاء رابطة مدرسي الحوزة العلمية

والتقى السيد عباس عراقجي اليوم الجمعة وتحدث مع رئيس و أعضاء رابطة مدرسي حوزة قم العلمية في إطار برامجه في محافظة قم.

كما رافق محافظ قم "أكبر بهنام جو" وزير الخارجية في هذا الاجتماع.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الجمعة الى مدينة قم و قام بزيارة المرقد الطاهر للسيدة معصومة (س) ومن ثم التقى بالمرجعيات الدينية.

وفي وقت سابق، التقى عراقجي وتحدث بشكل منفصل مع آيات الله سبحاني وجوادي آملي وناصر مكارم الشيرازي من المراجع الدينية.

زيارة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) واللقاء مع آية الله علي رضا أعرافي مدير الحوزات العلمية في البلاد وممثل المرجعية العليا للعراق في إيران وكذلك المشاركة في اجتماع لرابطة المدرسین في الحوزة العلمية قم، هي من بين البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا خلال زيارته إلى قم.

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