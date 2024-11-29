غريب آبادي: إيران وثلاث دول أوروبية تتفق على مواصلة المحادثات الدبلوماسية

وكتب غريب آبادي في رسالة على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس":عقدت جولة أخرى من المحادثات مع القادة السياسيين في فرنسا وألمانيا وإنجلترا.وتم خلال اللقاء بحث وتقييم آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، لاسيما القضايا النووية ورفع العقوبات.

وتابع: نحن ملتزمون بشدة بالسعي لتحقيق مصالح شعبنا، ونفضل طريق الحوار والتفاعل. وتم الاتفاق على أن المحادثات الدبلوماسية ستستمر في المستقبل القريب.

وعقد اجتماع نواب وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الجمعة 29 نوفمبر لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، یوم الاحد 24 نوفمبر، ان اجتماع مساعدي وزراء خارجية ايران وفرنسا والمانيا وبريطانيا الذي عقد اليوم الجمعة يناقش ايضا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

واشار بقائي الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في التعامل والتعاون مع باقي الدول على قاعدة العزة والحكمة والمصلحة، معتبرا ان المحادثات مع الدول الاوروبية الثلاث، تاتي استمرارا للمحادثات التي انجزت معهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

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