اليمن يبارك انتصار حزب الله التاريخي في لبنان

وتوجّه المشاط إلى غزّة بتأكيد موقف اليمن المستمر، وقال: "نحن معكم، وقدراتنا العسكرية ستظل جاهزة لإسنادكم حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

من جهتها، أكدت المسيرات المليونية الشعبية في اليمن أنّ حزب الله أضاف انتصاراً تاريخياً جديداً إلى سجل انتصاراته السابقة، مشيرةً إلى أنّ هذا الانتصار هو مقدمة للانتصار الأكبر على "ثلاثي الشر: إسرائيل وأميركا وبريطانيا".

وباركت المسيرات، تحت شعار "مباركة للبنان ومع غزة حتى النصر والاحتلال إلى زوال"، في بيانٍ، لحزب الله والشعب اللبناني الانتصار التاريخي الذي تحقق.



وشدّدت المسيرات، في البيان، على تلبيتها دعوة قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إلى بذل مزيد من الجهود، عسكرياً وشعبياً، وفي كل المجالات، نصرةً للشعب الفلسطيني.

وخرجت، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وفي عدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والجوف والمَحْوِيت، في اليمن، تأكيداً لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته، ومباركةً للبنان.

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