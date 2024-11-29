مقتل جندي للاحتلال وإصابة آخرين في شمالي غزة

وافادت "الميادين" ان ذلك ياتي فيما تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها عند محاور القتال كافة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها خط إمداد قوات العدو الصهيوني شرق جباليا بعدد من قذائف "الهاون"، في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد توثقّ دك المجاهدين بحمم "الهاون" تمركزاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين، وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في محاور القتال شمال قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

من جهتها، أكدت كتائب المجاهدين دكها موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي بعدد من صورايخ "حاصب 111".

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