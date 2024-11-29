نائب الخارجية الإيراني يلتقي مع مسؤولين في جمهورية تتارستان

وتم افتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان بحضور وحيد جلال زاده نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفريد ​​موخمتشين رئيس برلمان تتارستان، والقناصل العامون المقيمون في قازان وغيرهم من المسؤولين في جمهورية تتارستان.

جلال زاده، الذي يزور قازان على رأس وفد، التقى مع رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، مساء الجمعة.

وأعرب مينيخانوف، عن أسفه للحادث الذي وقع في جامعة قازان الفيدرالية، آملا ألا تقع حوادث مماثلة لمواطني البلدين.

كما أكد جلال زاده على تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الثقافي والاقتصادي، مشيراً إلى القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين.

انتهى ** 2342