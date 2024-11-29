٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85674801
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نائب الخارجية الإيراني يلتقي مع مسؤولين في جمهورية تتارستان

٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ ص
رمز الخبر: 85674801
نائب الخارجية الإيراني يلتقي مع مسؤولين في جمهورية تتارستان

طهران  / 30 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات في الخارج وحيد جلال زاده، يوم الجمعة، مع مسؤولي جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي وافتتح المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية في قازان.

وتم افتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان بحضور وحيد جلال زاده نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفريد ​​موخمتشين رئيس برلمان تتارستان، والقناصل العامون المقيمون في قازان وغيرهم من المسؤولين في جمهورية تتارستان.

جلال زاده، الذي يزور قازان على رأس وفد، التقى مع رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، مساء الجمعة.

وأعرب مينيخانوف، عن أسفه للحادث الذي وقع في جامعة قازان الفيدرالية، آملا ألا تقع حوادث مماثلة لمواطني البلدين.

كما أكد جلال زاده على تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الثقافي والاقتصادي، مشيراً إلى القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين.

انتهى ** 2342

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