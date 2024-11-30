المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إعادة النظر في مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الجمعة، برفض طلب الاحتلال، وقال إن الطلب غير ذي صلة في الوقت الحالي، لكن من الممكن تقديم مثل الطلب في المراحل المقبلة من العملية القضائية.

وأعلنت مصادر صهيونية أن الاحتلال الصهيوني قدم وثيقتين إلى "محكمة الاستئناف" في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء الماضي.

في الوثيقة الأولى، المكونة من 14 صفحة، رفض الاحتلال سلطة "المحكمة التمهيدية" في التعامل مع هذه القضية وإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وفي الوثيقة الثانية، المكونة من 13 صفحة، اعترض الكيان الصهيوني على اعتراض المحكمة على إعادة القضية وإحالتها إلى "إسرائيل".

وبحسب موقع واي نت الصهيوني، فإن "إسرائيل" طلبت تعليق مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على أمل أن تعيد المحكمة النظر في موقفها أخيرا.

يذكر أن في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد فيها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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