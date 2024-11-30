٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٥ ص
رمز الخبر: 85675000
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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استشهاد 10 فلسطينيين في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة

٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٥ ص
رمز الخبر: 85675000
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة

طهران/ 30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- استشهد 10 مواطنين فلسطينيين إثر قصف صهيوني على حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 10 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غربي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه منذ 7 أكتوبر، استشهد أكثر من 1000 من الطواقم الطبية في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 44363 شهيدا و105070 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد فيها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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