استشهاد 10 فلسطينيين في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة

وأعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 10 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غربي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه منذ 7 أكتوبر، استشهد أكثر من 1000 من الطواقم الطبية في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 44363 شهيدا و105070 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد فيها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

انتهى**3276