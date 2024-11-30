٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85675179
T T
٠ Persons

سمات

فنان إيراني يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان "فيوم" الدولي في مصر

٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٢ م
رمز الخبر: 85675179
فنان إيراني يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان "فيوم" الدولي في مصر

طهران/30 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-فاز فیلم "الوثائقي "كارون- أهواز" الایراني للمخرج "حبيب باوي ساجد" مخرج خوزستان بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الدولي الأول للبيئة والفنون المعاصرة "فيوم" في مصر.

وأقيم المهرجان في الفترة 25 إلى 29 نوفمبر بمدينة فيوم السياحية في مصر.

وقد اختارت لجنة التحكيم الفیلم الوثائقي "كارون- الأهواز"من بين أعمال 16 دولة من دول العالم، منها أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا ومنافسة 55 فيلما وثائقيا وروائيا،نظرا لتقديمه صورة مثيرة للتحدي وتحذيره من الصراع بين البيئة وتطوير شركات النفط وأيضا لتناوله حياة السكان الأصليين للمنطقة.

وقال مخرج هذا الفيلم الوثائقي حبيب باوي ساجد لمراسل وكالة أنباء إرنا: يتناول هذا الفيلم الوثائقي المشاكل البيئية في خوزستان، مع التركيز على نهر كارون وبناء على أبحاث وتصوير وثائقي وميداني مكثف في عدة مدن بالمحافظة و بعد ثلاث سنوات اصبح جاهزا للعرض.

ودخل "باوي ساجد" إلى قسم المنافسة الرئيسية لمهرجان خريبكة الدولي الخامس عشر بالمغرب والقسم التنافسي لمهرجان زوما السينمائي الدولي الرابع عشر بنيجيريا بالفيلم الوثائقي كارون - الأهواز.

فنان إيراني يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان "فيوم" الدولي في مصر

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .