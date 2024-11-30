فنان إيراني يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان "فيوم" الدولي في مصر

وأقيم المهرجان في الفترة 25 إلى 29 نوفمبر بمدينة فيوم السياحية في مصر.

وقد اختارت لجنة التحكيم الفیلم الوثائقي "كارون- الأهواز"من بين أعمال 16 دولة من دول العالم، منها أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا ومنافسة 55 فيلما وثائقيا وروائيا،نظرا لتقديمه صورة مثيرة للتحدي وتحذيره من الصراع بين البيئة وتطوير شركات النفط وأيضا لتناوله حياة السكان الأصليين للمنطقة.

وقال مخرج هذا الفيلم الوثائقي حبيب باوي ساجد لمراسل وكالة أنباء إرنا: يتناول هذا الفيلم الوثائقي المشاكل البيئية في خوزستان، مع التركيز على نهر كارون وبناء على أبحاث وتصوير وثائقي وميداني مكثف في عدة مدن بالمحافظة و بعد ثلاث سنوات اصبح جاهزا للعرض.

ودخل "باوي ساجد" إلى قسم المنافسة الرئيسية لمهرجان خريبكة الدولي الخامس عشر بالمغرب والقسم التنافسي لمهرجان زوما السينمائي الدولي الرابع عشر بنيجيريا بالفيلم الوثائقي كارون - الأهواز.

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