ايران وسلطنة عُمان تبحثان سُبل توسيع التعاون العلمي الثنائي

وذكر موقع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الايرانية، ان الوفد الإيراني برئاسة السفير الايراني في مسقط "موسى فرهنك" التقى رئيس جامعة صحار "حمدان بن سليمان الفزاري" وعدد من المسؤولين في هذه الجامعة، وناقش الطرفان سبل توسيع التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الإيرانية والمراكز العلمية.

وفي هذا اللقاء أشار الفزاري الى العلاقات الطيبة بين البلدين ومسارها التاريخي في عهد السلطان الراحل قابوس والسلطان هيثم ، كما رحب بتطور التعاون مع ايران وقدم توضيحات حول الوضع الحالي لجامعة صحار العُمانية.

بدوره ، أشار السفير الايراني لدى مسقط "موسى فرهنك" الى القدرات الايرانية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والأكاديمية، ورحب بتوسيع التعاون بين المراكز العلمية الايرانية وجامعة صُحار العُمانية،معلنا استعداد السفارة الايرانية لتقديم التنسيق والمساعدة في هذا الشأن.

وقد حضر اللقاء المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عٌمان "مرتضى بابكي نجاد".

هذا وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن إقامة معرض العلوم والتكنولوجيا الإيراني في جامعة صحار بمشاركة الجامعات ومراكز التكنولوجيا الايرانية.

انتهى**ر.م