ملاكم إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي لأكثر اللكمات المباشرة

وحطم إيماني الرقم القياسي لأكثر الضربات المباشرة في مدة دقيقة وثلاث دقائق باسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وفي دقيقة واحدة سجل إيماني 449 إصابة صحيحةبيديه اليمني واليسرى لاسمه ولإيران. وقبل ذلك، كان الرقم القياسي السابق يحمله الممثل الأمريكي بـ412 إصابة.

كما سجل الملاكم الإيراني رقما قياسيا مثيرا للاهتمام وهو 1155 لكمة صحيحة في مدة ثلاث دقائق، ليدخل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرة أخرى.

وقبل ثلاث سنوات، تمكن من تحطيم الرقم القياسي للملاكمة السريعة في دقيقة واحدة بـ 403 لكمات، والذي كان يحمله سابقًا رياضي سلوفاكي بـ 334 لكمة.

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