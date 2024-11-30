الجيش السوري : أعدنا الانتشار في حلب تحضيراً للهجوم المضاد

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنّه "خلال الأيام الماضية، التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى (جبهة النصرة الإرهابية)، مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من المسيّرات، شنّت هجوماً واسعاً من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب".

وأكّد البيان على، أن القوات المسلحة "خاضت معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدم المسلحين"، حيث "انطلق الهجوم الواسع للتنظيمات الإرهابية من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب".

وتحدث البيان أيضاً، عن ارتقاء العشرات من رجال القوات المسلحة السورية شهداء وإصابة آخرين، خلال المعارك.

إلى جانب ذلك، أكد الجيش السوري بأن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك، دفعت بالقوات المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار؛ لافتاً إلى أن هدف عملية إعادة الانتشار هو "تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد".

كذلك، بيّن الجيش السوري عبر بيانه، أنّه مع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدود الشمالية، وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب"، ومع ذلك، أكد على أن تلك التنظيمات "لم تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها في حلب ،بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة ضربات مركزة وقوية".

وتابع البيان : ان القوات المسلحة للجيش توجه ضربات حالياً، ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد؛ مؤكداً بأن هذا الإجراء الذي اتخذته هو مؤقت، وستعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهالي مدينة حلب.

انتهی**2054

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المصدر / المیادین