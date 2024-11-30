٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85675589
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المدير العام لشركة السكك الحديدية الإيرانية : من اولوياتنا تفعيل الممرات الدولية عبر البلاد والربط السككي مع الجيران

٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م
رمز الخبر: 85675589
المدير العام لشركة السكك الحديدية الإيرانية : من اولوياتنا تفعيل الممرات الدولية عبر البلاد والربط السككي مع الجيران

طهران / 30 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - قال المساعد بوزارة الطرق والتنمية الحضرية، المدير العام لشركة السكك الحديدية بالجمهورية الاسلامية "جبار علي ذاكري" : ان تفعيل ممرات النقل الدولية عبر الاراضي الايرانية، والربط السككي مع دول الجوار بما فيها افغانستان وتركيا، وتعزيز عمليات الترانزيت والنقل بمختلف انواعه، وتقديم خدمات قائمة على تلبية مطالب الزبائن، مدرجة ضمن اولويات هذه الشركة الوطنية.

وفي كلمته امام اجتماع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية،  الذي عقد اليوم السبت بمدينة اسنطبول، لفت ذاكري الى ان عمليات تبادل السلع بين افغانستان وتركيا عبر الاراضي الايرانية، بدات منذ شهرين؛ متطلعا الى زيادة حجم السلع التي يتم تبادل بين هذا الثلاثي ليبلغ المستوى المطلوب.

وتابع مساعد وزيرة الطرق الايرانية : تتوفر طاقات جيدة للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل السككي بين الدول الاعضاء بمنتدى الشرق الاوسط للسكك الحديدية (UIC).

واوضح قائلا : هناك العديد من المشاريع الضخمة لدى معظم الدول الاعضاء بهذا التكتل، في مجالات انشاء واستكمال البنى التحتية للسكك الحديدية وتطوير النقل السككي، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

واردف : ان هذه الخطوة تبشر بمستقبل واعد لتوسيع التعاون التجاري والتواصل بين الشعوب الاقليمية، وايضا الربط بين دول اوروبا واسيا.

انتهى ** ح ع

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