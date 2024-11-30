المدير العام لشركة السكك الحديدية الإيرانية : من اولوياتنا تفعيل الممرات الدولية عبر البلاد والربط السككي مع الجيران

وفي كلمته امام اجتماع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي عقد اليوم السبت بمدينة اسنطبول، لفت ذاكري الى ان عمليات تبادل السلع بين افغانستان وتركيا عبر الاراضي الايرانية، بدات منذ شهرين؛ متطلعا الى زيادة حجم السلع التي يتم تبادل بين هذا الثلاثي ليبلغ المستوى المطلوب.

وتابع مساعد وزيرة الطرق الايرانية : تتوفر طاقات جيدة للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل السككي بين الدول الاعضاء بمنتدى الشرق الاوسط للسكك الحديدية (UIC).

واوضح قائلا : هناك العديد من المشاريع الضخمة لدى معظم الدول الاعضاء بهذا التكتل، في مجالات انشاء واستكمال البنى التحتية للسكك الحديدية وتطوير النقل السككي، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

واردف : ان هذه الخطوة تبشر بمستقبل واعد لتوسيع التعاون التجاري والتواصل بين الشعوب الاقليمية، وايضا الربط بين دول اوروبا واسيا.

انتهى ** ح ع