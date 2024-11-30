متحدث الخارجية : جرائم الحرب لا يسري عليها التقادم

واضاف "بقائي"، في منشور له على منصة "اكس" الالكترونية اليوم السبت : في اليوم العالمي لاحياء ذكرى الهجمات الكيمياوية، نتقدم بالتحية من العسكريين والمدنيين الايرانيين الذين استشهدوا او اصيبوا اثر استخدام الاسلحة الكيمياوية خلال الحرب المفروضة (من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران 1980-1988م).

وتابع المتحدث باسم الخارجية : ان جرائم الحرب لا تسري عليها قاعدة التقادم، وفي ضوء ذلك فإن ايران لا تزال مصممة على دعواها للكشف عن "الحقيقة والعدالة" فيما يخص الشركات الالمانية وغيرها الذي اسهمت بنحو فاعل في تطوير برناجم السلاح الكيمياوي العراقي (خلال عهد صدام البائد).

انتهى ** ح ع