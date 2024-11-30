التجارة بين إيران وأوراسيا تسجل نموا بواقع 2.5%

وبحسب ما ذكره رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية "محمد علي دهقان دهنوي"، امام اجتماع المنتجين والتجار بغرفة تجارة طهران : فقد دخلنا قبل أربع سنوات في تجارة حرة مع دول أوراسيا، حيث خُفضت الرسوم الجمركية أو ألغيت؛ مبينا انه هذه الفترة شهدت زيادة في حجم التجارة مع الدول الأعضاء بهذا الاتحاد 2.5 بالمائة.

وأضاف دهنوي : إن أوراسيا هي أول تجربة لإيران في مجال التجارة الحرة، ويتم فيها إلغاء 87٪ من الرسوم الجمركية؛ داعيا رجال الاعمال والتجار لكي يستعدوا للمنافسة الجديدة، ذلك أن الدول الأعضاء ترغب أيضًا في عرض بضائعها على السوق الايرانية.

يذكر ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، تم في الرابع من ديسمبر 2023 بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، وكان من نتائجها خفض أو إزالة الحواجز والتعريفات الجمركية ودعم التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

كما تم إقرار هذه الاتفاقية في مجالس بلاروس وروسيا وقيرغيزستان، ويتعين على أرمينيا وكازاخستان، كعضوين آخرين في الاتحاد الأوراسي، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية كدولة متعاقدة مع هذا الاتحاد، أن تنهي الإجراءات القانونية لإقرار اتفاقية التجارة الحرة؛ على ان تُعرض هذه الاتفاقية حاليًا امام مجلس الشورى الإسلامي الايراني.

والهدف من بناء هذا الاتحاد هو تطوير سوق مشتركة وتحقيق التجارة، وإيجاد مساحة اقتصادية موحدة، وإنشاء سوق موحدة بمشاركةالدول الأعضاء، وخفض أسعار السلع من خلال تقليل كلفة نقل المواد الخام، وتعزيز المنافسة السليمة داخل السوق المشتركة، ووضع سياسات مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والنقل وغيرها من الأمور.

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