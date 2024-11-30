٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٠٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85675681
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حماس : الضفة مخزون ثوري كبير وضغط الاحتلال لن يجلب له إلا مزيداً من المقاومة

٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٠٩ م
رمز الخبر: 85675681
حماس : الضفة مخزون ثوري كبير وضغط الاحتلال لن يجلب له إلا مزيداً من المقاومة

طهران/30 تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا-شدد القيادي في حركة حماس "عبد الرحمن شديد" على، أن "الضفة تمتلك مخزوناً ثورياً كبيراً، وقادرة على توجيه الضربات لجنود الاحتلال والمستوطنين الذين يعيثون فساداً وخراباً في منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم".

وأكد "شديد"، الیوم السبت في تصريح صحفي، على أن "عمليات اقتحام المدن والقرى في الضفة الغربية، واعتقال المواطنين والتنكيل بهم، محاولة إسرائيلية فاشلة لثني الفلسطينيين عن المقاومة والدفاع عن حقوقهم وأرضهم".

وأضاف : إن ممارسة مزيد من الضغط سيولد الانفجار، وأن الضفة بأهلها وشبابها الثائر سيواصلون مقارعة المحتل وتنفيذ عمليات نوعية، وإسناد إخوانهم في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة لم يعهدها التاريخ الحديث.

وتابع القيادي الحمساوي، أن "عملية الشهيد القسامي البطل سامر حسين، دليل على قدرة أبناء الضفة الذين يمتلكون الإرادة والعزيمة على تنفيذ عمليات نوعية، والثأر لإخوانهم وأهلهم وأخواتهم في قطاع غزة وداخل سجون الاحتلال".

ودعا شديد، كل شباب الضفة الثائر وأبطالها على حمل السلاح والضغط على الزناد في مواجهة المحتل، وعدم السماح للمستوطنين بالاستفراد بأهالي القرى والمزارعين.

انتهی**2054

*المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام
 

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