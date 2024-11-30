حماس : الضفة مخزون ثوري كبير وضغط الاحتلال لن يجلب له إلا مزيداً من المقاومة

وأكد "شديد"، الیوم السبت في تصريح صحفي، على أن "عمليات اقتحام المدن والقرى في الضفة الغربية، واعتقال المواطنين والتنكيل بهم، محاولة إسرائيلية فاشلة لثني الفلسطينيين عن المقاومة والدفاع عن حقوقهم وأرضهم".

وأضاف : إن ممارسة مزيد من الضغط سيولد الانفجار، وأن الضفة بأهلها وشبابها الثائر سيواصلون مقارعة المحتل وتنفيذ عمليات نوعية، وإسناد إخوانهم في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة لم يعهدها التاريخ الحديث.

وتابع القيادي الحمساوي، أن "عملية الشهيد القسامي البطل سامر حسين، دليل على قدرة أبناء الضفة الذين يمتلكون الإرادة والعزيمة على تنفيذ عمليات نوعية، والثأر لإخوانهم وأهلهم وأخواتهم في قطاع غزة وداخل سجون الاحتلال".

ودعا شديد، كل شباب الضفة الثائر وأبطالها على حمل السلاح والضغط على الزناد في مواجهة المحتل، وعدم السماح للمستوطنين بالاستفراد بأهالي القرى والمزارعين.

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*المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام

