رئيس البعثة الايرانية في كابول : من اولوياتنا تعزيز علاقات الجيرة مع افغانستان

واضاف بيكدلى في تصريح للصحفيين عند وصوله الى العاصمة الافغانية صباح اليوم السبت : أنني فخور بخدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مهامي الجديدة في أفغانستان.

وعن اولويات مهامه الجديدة، اوضح الدبلوماسي الايراني : ان من اهم اولويات المهام المحددة للجمهورية الاسلامية في كابول، هو تعزيز علاقات الجيرة والتعاون الثنائي مع افغغانستان وذلك انطلاقا من القواسم المشتركة الوفيرة التي تجمع بين البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار الدبلوماسي الايراني الجديد في كابول، الى "ان المهاجرين الذين يدخلون الاراضي الايرانية بشكل قانوني وشرعي، هم محط احترامنا، بينما نطلب من المهاجرين غير الشرعيين في ايران، ان يعودوا الى ديارهم، والقيام برحلاتهم عبر السبل القانونية".

وختم رئيس البعثة الايرانية لدى افغانستان : نحن سنبذل الجهود لتنظيم وجود المهاجرين الافغان داخل الاراضي الايرانية، الزيارات المتبادلة بين شعبي البلدين، وسنغتم هذه الفرصة من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

انتهى ** ح ع