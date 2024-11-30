رئيس البرلمان : الجماعات التكفيرية في سوريا تخدم اجندات الكيان الصهيوني

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "محمد باقر قاليباف" اليوم السبت مع نظيره اللبناني "نبيه بري"، لمناقشة آخر التطورات الاقليمية وذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني الذي دخل حيؤ التنفيذ فجر يوم الأربعاء الماضي.

وفي بداية الاتصال الهاتفي، أشاد قاليباف بدور رئيس مجلس النواب اللبناني الهادف الى تفعيل وقف النار في هذا البلد، قائلا : إن دور سيادتكم كان مهماً وفعالاً جداً وفي تلك الأوقات الصعبة، حققت جهودكم نتائجها المنشودة.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم حكومة لبنان وبرلمانها وشعبها ومقاومتها وقراراتها.

كما أشار قاليباف إلى سلوك الكيان الصهيوني المتمثل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مؤكدا أنه يجب الحذر بان انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف النار لا يصبح أمرا طبيعيا.

في المقابل، ثمّن رئيس مجلس النواب اللبناني مواقف نظيره الايراني الداعمة للبنان، مصرحا، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعبت دوراً مهماً في سياق تقديم المساعدات غير المشروطة للبنان؛ مؤكدا بان هناك وحش اسمه الكيان الصهيوني الذي يعمل على تدمير المنطقة بأكملها.

وأضاف بري خلال مباحثاته الهاتفية مع قاليباف اليوم، انه "بمساعدتكم تمكنا من إيقاف هذا المفترس البري"؛ موضحا بأن جنوب لبنان ومناطق البقاع والضاحية الجنوبية في حالة جيدة.

ومضى الى القول : تجري حاليا حركة عودة 1.3 مليون نازح إلى منازلهم في جنوب لبنان، وأود أن أعرب عن تقديري وشكري لأصحاب السعادة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسهم قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

انتهى**9365 / ح ع **