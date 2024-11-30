سفير ايران في موسكو : لتطوير التعاون مع روسيا وبريكس وشانغهاي

وأکد جلالي، في تصريح له خلال الاجتماع الحواري للممثلين الوطنيين بدول البريكس مع رؤساء شركات السكك الحديدية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، اكد على استمرار التعاون بين إيران وروسيا بالمستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

واعتبر سفير إيران لدى روسيا، التعاون في مجال السكك الحديدية بين البلدين، من أهم مجالات التعاون الثنائي، ودعا الى تنفيذ المشاريع المحددة للسكك الحديدية بين ايران وروسيا.

كما أشار جلالي إلى نمو التعاون بين ايران مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، مؤكدا بانها مدرجة ضمن السياسات العامة للبلاد.

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