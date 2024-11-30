ايران تقترب خطوة أخرى من الانضمام الى الاتحاد الاوراسي بصفة مراقب

واضاف هذا المسؤول الروسي ان اتخاذ القرار بمنح صفة مراقب للدول التي تطلب ذلك هو من صلاحيات قمة الدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وتوقع المسؤول الروسي ان يوافق الاتحاد الاوراسي في تلك القمة على رفع مستوى تمثيل ايران التي تعتبر شريكة هامة جدا للاتحاد الى مستوى عضو مراقب.

وبحسب هذا التقرير، أعلنت إيران في آب/أغسطس 2024 عن طلبها للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا في اجتماع عقد قبل فترة: إن إيران قدمت طلبًا للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأوراسي، والذي سيتم تقديمه في اجتماع قادة الاتحاد الأوراسي في ديسمبر، حيث ستتم الموافقة على النهائية على عضويتها بصفة مراقب.

وأضاف كاظم جلالي: ستعقد القمة الأوراسية في ديسمبر 2024، والتي سيحضرها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير العلاقات.

يذكر ان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. والأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم أوزبكستان ومولدوفا وكوبا. وتم وضع حجر الأساس لهذا الاتحاد منذ حوالي 10 سنوات، في عام 2014.

وسبق أن وقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية العام الماضي ويتطلب تنفيذها موافقة برلمانات الدول الأعضاء في هذا الاتحاد ومجلس الشورى الإسلامي. واستكملت بعض الدول الأطراف في الاتفاق مع إيران عملية إقراره في برلماناتها.

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