القسام تستهدف آليات الاحتلال في وسط وجنوبي قطاع غزة

وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة، تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة "RBG".

وفي جنوب قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتيْن بقذيفتَي "الياسين 105" بالقرب من مفترق الخياط في حي الجنينة، شرق مدينة رفح.

وكانت كتائب القسام قد استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس، يوم الجمعة، خط إمداد قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما ونشرت القسام، السبت، مقطع فيديو فيه رسالة مصوّرة لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة تحت عنوان "الوقت ينفد".

انتهى ** 2342