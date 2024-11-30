٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85675903
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القسام تستهدف آليات الاحتلال في وسط وجنوبي قطاع غزة

٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ ص
رمز الخبر: 85675903
القسام تستهدف آليات الاحتلال في وسط وجنوبي قطاع غزة

طهران / 1 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّه وبعد عودة مجاهديها من خطوط القتال، أكدوا استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المفتي، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفور خروج عدد من الجنود المصابين من داخل الدبابة، تم استهدافها مرة أخرى بقذيفة "RBG".

وفي جنوب قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام دبابتَي "ميركافا" إسرائيليتيْن بقذيفتَي "الياسين 105" بالقرب من مفترق الخياط في حي الجنينة، شرق مدينة رفح.

وكانت كتائب القسام قد استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس، يوم الجمعة، خط إمداد قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما ونشرت القسام، السبت، مقطع فيديو فيه رسالة مصوّرة لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة تحت عنوان "الوقت ينفد".

انتهى ** 2342

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