الرئيس بزشكيان سيحضر الاحتفال بيوم الطالب الجامعي

وكتب سيد مهدي طباطبائي على حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) مساء السبت: بعد التشاور مع وزارتي "العلوم والابحاث والتكنولوجيا" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" والهيئة التمثيلية لقائد الثورة الاسلامية في الجامعات وبناء على رأي وتقدير مكتب رئيس الجمهورية، وبدعوة من رئيس جامعة "شريف" التكنولوجية ، سيحضر الرئيس بزشكيان احتفال الطلبة الجامعيين في هذه الجامعة بمناسبة يوم الطالب الجامعي.

بدوره قال نائب وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا للشؤون الثقافية والاجتماعية رشيد جعفر بور: لم يتم بعد تحديد الموعد والجامعة التي سيحضر فيها رئيس الجمهورية حفل يوم الطالب الجامعي لهذا العام (والذي يصادف يوم الجمعة 7 كانون الاول/ديسمبر).

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء السبت، قال جعفر بور، بشان الأخبار المتعلقة بحضور رئيس الجمهورية في جامعة "شريف" التكنولوجية بمناسبة يوم الطالب الجامعي: تزامنا مع يوم الطالب الجامعي كل عام يبادر رؤساء مختلف الجامعات الى ارسال دعوات لرئيس الجمهورية للحضور في جامعاتهم بهذه المناسبة.

وأضاف: في هذا العام أيضاً ارسل رؤساء أربع جامعات؛ وهي "شريف" التكنولوجية و"الشهيد بهشتي" و"العلامة طباطبائي" وجامعة "طهران" ، دعوات إلى رئيس الجمهورية للحضور في جامعاتهم بهذه المناسبة.

وتابع جعفر بور: هذه الدعوات تتم مراجعتها من قبل لجنة في وزارة العلوم. وبطبيعة الحال، يتم في ديوان الرئاسة، أيضًا إجراء التقييمات اللازمة حول الجامعة التي تتوفر لديها الامكانية المناسبة لحضور رئيس الجمهورية فيها.

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