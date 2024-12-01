19 عملا مقاوما بالضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

وأوضح المركز أن أعمال المقاومة تضمنت 3 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وعمليتي تفجير عبوات ناسفة، إلى جانب التصدي لواحد من اعتداءات المستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات في مخيم قلنديا بالقدس، ومنطقة البيرة برام الله، ويعبد وسيلة الظهر بجنين، وتخلل في المنطقة الأخيرة استهداف جنود وآليات الاحتلال بعبوة ناسفة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى منطقة عراق بورين وبيتا في نابلس، وكفر اللبد وعزبة شوفة بطولكرم، وكفر قدوم وجيوس بقلقيلية، وحوسان ونحالين ببيت لحم، إضافة إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين في منطقة الطبقة بالخليل ورشقهم بالحجارة.

وخاض مقاومون في طولكرم اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، إلى جانب عمليتي إطلاق نار وقعتا في بلدة الخضر وحاجز مزموريا بمحافظة بيت لحم.

انتهى ** 2342