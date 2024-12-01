ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى191

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين وحمله كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

واستشهد الصحفي "قنيطة" بعد إطلاق طائرة كواد كابتر إسرائيلية النار تجاهه خلال وجوده في ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

انتهی**1426