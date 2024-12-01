المجموعة الإقليمية الأوراسية ترحب وتدعم الجهود الايرانية لمكافحة غسل الأموال

وبعد ان استعرض ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية الاجراءات الحكومية العديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة خلال العامين الماضيين، في اجتماعات المجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال (EAG)،أعلنت هذه المجموعة ترحيبها ودعمها لإجراءات إيران وتعهدت بالمشاركة وتقديم المساعدة التقنية من اجل ازالة ايران من قائمة الدول عالية المخاطر لمجموعة العمل المالي (FATF).

يشار الى ان الأعضاء الرئيسيين في هذه المجموعة تتشكل من روسيا وبيلاروسيا والهند والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وبعض الأعضاء المراقبين، وخاصة اليابان باعتبارها رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال (APG).

وقد تم نشر هذا الإعلان ، الذي اتخذ في بيان وموافقات الاجتماع الختامي للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال (EAG) يوم الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 والذي حضره مساعد وزير الاقتصاد الايراني وأمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "هادي خاني"، رسميا اليوم على الموقع الإلكتروني للمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال (EAG)، مما يؤكد بوضوح التزام الأعضاء فيما يتعلق بالمساعدة الفنية لإيران من أجل ازالتها من قائمة البلدان عالية المخاطر.

وفي فقرة من هذا البيان، جاء مايلي:تم الاستماع في الجلسة الرئيسية الى مساهمات الأعضاء المراقبين وقد اعرب الاعضاء المشاركين عن تقدريهم وشكرهم للخبرات المقدمة و عن أملهم في مزيد من التعاون.

واضاف البيان:" "في الجلسة الرئيسية، تم الترحيب بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحسين نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر الاعضاء المجتمعون تقديم المساعدة الفنية لإيران فيما يتعلق بتقديم التقارير المرحلية الى مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لمجموعة العمل المالي (ICRG) وكذلك مساعدة إيران على ازالتها من قائمة الدول عالية المخاطر التابعة لمجموعة العمل المالي(FATF)."

وتمت الموافقة على هذا القرار، بحضور أعضاء إشرافيين آخرين مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي،منظمة شنغهاي للتعاون ،ممثلو لجان الأمم المتحدة، مجموعة العمل المالي (FATF)، بنك التنمية الآسيوي،أمريكا، اليابان، الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.وتم ادراجه في البيان الختامي للاجتماع الحادي والأربعين لهذه المجموعة.

وتجدر الإشارة الى أنه في الاجتماع الختامي، قدمت المجموعة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال رسميا شهادة تقدير الى مساعد وزير الاقتصاد وأمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "هادي خاني"، وذلك تقديرا لإجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنفيذ مهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة الأوراسية.

انتهى**ر.م