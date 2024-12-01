استبعاد الكيان الصهيوني من مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية

وفي أعقاب ارتكاب الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية،طالب مساعد وزارة الطرق والتنمية الحضرية والمدير العام لشركة السكك الحديدية بالجمهورية الاسلامية "جبار علي ذاكري " بمقاطعة وطرد الكيان الصهيوني من المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية UIC في تركيا.

ومع اصرار وتمسك ايران على موقفها في هذا الصدد، فإن مشاركة الكيان الصهيوني في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية UIC في تركيا اصبحت محظورة،وبالتالي تم استبعاد هذا الكيان من المشاركة في هذا المؤتمر.

وبالاشارة الى ان الكيان الصهيوني هو كيان احتلال ومجرم، صرح جباري:الكيان الذي ارتكب العديد من الجرائم والإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل، لا ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذه المؤتمرات.

واضاف ، كان هذا هو الموقف الصريح للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تم نقله الى منظمي هذا المؤتمر .وأخيرا ،وبتعاون ودعم معظمهم،فقد تم انتزاع فرصة حضور هذا المؤتمر الدولي من الكيان الصهيوني.

انتهى**ر.م