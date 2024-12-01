السفير الايراني في دمشق ينتقد دور بعض دول المنطقة في دعم الجماعات الإرهابية في سوريا

وأكد أكبري في إشارة إلى التطورات الأخيرة في إدلب: أن الإرهابيين خططوا لهجماتهم منذ فترة طويلة باستخدام المعدات الحديثة و المسیرات ونيران المدفعية.

وقال: كانت لديهم حتى في مجال العمليات النفسية، مخططات أكثر تقدماً إلى حد ما من قواتهم العسكرية وقاموا بحملات دعائية واسعة النطاق.

و أعرب سفير إيران بدمشق عن أسفه للدورالتخريبي لبعض دول المنطقة في دعم الجماعات الإرهابية في مدينتي حماة وإدلب والتسبب في الحرب وإراقة الدماء وفقدان السلام والأمن الإقليميين.

وأشار إلى دور الدول الأوروبية في هذه التطورات وقال: إن ارتباطات هذه الجماعات بالدول الأوروبية واضحة ومن الواضح أن هذه الدول تقوم بدعم وتغذية وتوجيه الإرهابيين.

وأوضح أكبري عن تكوين هذه المجموعات: تضم هذه المجموعات عدة مجموعات تتعارض أحياناً مع بعضها،حتى قبل يومين أو ثلاثة أيام من هذه العملية، شهدنا في إدلب مظاهرات وصراعات وخلافات بين هذه المجموعات، لكنها في هذه المرحلة اتحدت بشكل طبيعي.

وأكد السفير الايراني في دمشق: أن داعمي هذه الجماعات لا يقتصرون على الدول الغربية بل أن دولاً أخرى منخرطة في هذه العملية ويأتي هذا الدعم بسبب العداء والكراهية تجاه الحكومة السورية.

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