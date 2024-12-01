الدفاع السورية تعلن تأمين عدد من المناطق في حماة والتصدي للتنظيمات الإرهابية

وقال المصدر العسكري في تصريحات صحفية، لوسائل إعلام سورية رسمية، إن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت خلال ليلة أمس، بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".



وأضاف "تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة "المضيق" و"معردس" حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع السورية "أنها ستنتقل قريبا إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب".

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، في بيان لها، إن " التنظيمات المسلحة لا تزال تواصل عبر كل منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية منسقة تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل".

وأضافت "أنها تستغل الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب وتركيز بعض وسائل الإعلام العالمية والعربية على نقل جميع الأخبار بغض النظر عن صحتها".

ولفتت إلى أن "تلك التنظيمات عملت على بث كمية هائلة من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تستهدف عددا من المدن السورية".

وأهابت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بأبناء الشعب "عدم الالتفات إلى تلك الصفحات أو تصديق الأخبار الواردة عليها في منصاتها الكاذبة".

وشددت على أن "الجيش الباسل كان وسيبقى حاضراً قوياً ثابتاً لأداء واجبه في الدفاع عن الوطن والمواطنين ضد كل أشكال الإرهاب وداعميه".

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن "عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بكل نجاح وإصرار وسيتم قريباً الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها".

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