قائد القوة البحریة للجيش:نسعى لتطوير الدبلوماسية البحرية / جاهزون لدرء أي خطر

وفي مراسم الاحتفال باليوم الوطني للبحرية الايرانية التي أقيمت في كيش اليوم الاحد، اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" على ان القوات البحرية لن تدخر أي جهد في طريق تعميق الاتجاه الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبالاشارة الى ان القوات البحرية التي ترفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حارس مصالح الشعب الايراني في المياه الدولية،ذكّر الادميرال ايراني انه وفي الحرب المفروضة (الحرب الايرانية-العراقية 1980-1988)، سعى العدو و بدعم من الغطرسة العالمية، الى احتلال طهران في ثلاثة أيام،لكنه واجه مقاومة شرسة من الرجال العظماء امثال الشهيد "آبكناري"، وجعلوا العدو يندم على تفكيره في هذا الامر والتخلي عنه نهائيا.

كما اشار الادميرال ايراني الى تضحيات القوات البحرية ومنها سفن سهند وسبلان وجوشن في الدفاع المقدس (الحرب المفروضة 1980-1988)، مبيّنا انه في الأيام الأخيرة من الحرب، دخل الاستكبار البغيض مباشرة إلى المعركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي معركة غير متكافئة استشهدت طواقم هذه السفن بعد دفاع شرس.

واضاف قائد القوة البحرية :اليوم، القوات البحرية للجيش الايراني جاهزة لصد أي تهديد في المنطقة، ويتم تصميم وبناء الغواصات المدمرة وقاذفات الصواريخ والمروحيات والديزل البحري وجميع أنواع الطائرات بدون طيار والمعدات والأنظمة الدفاعية في ايران العزيزة بأيدي الشباب الايراني المبتكر والمقتدر .

انتهى**ر.م