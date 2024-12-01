رسالة زيارة عراقجي إلى سوريا: الشعب الإيراني لن ينسى أصدقاء الأيام الصعبة

وكتب الدبلوماسي الذي یرافق "عباس عراقجي" في زیارته إلى دمشق "علي موجاني"، في رسالة على حسابه الرسمي علی منصة "ایکس": في المطار، سألوا عراقجي لماذا تريد الذهاب إلى سوريا في هذه الظروف؟ قال عراقجي: سنذهب إلى دمشق للتعويض عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي قدمته سوريا خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس لنثبت أن الشعب الإيراني لن ينسى اصدقاء الأوقات الصعبة.

وتابع موجاني: قال الدكتور عراقجي ردا على سؤال حول رسالة الزیارة إلى سوريا في هذه الظروف الخاصة: لنثبت أن إيران سترفض أي تغيير في الحدود، والتدخل والاحتلال الأجنبي، وانتشار الإرهاب، واستخدام العنف ضد الحكومات الوطنية والعدوان على الشعوب.

وقال "عباس عراقجي" اليوم الأحد على هامش مراسم إحياء ذكرى الیوم الوطني للقوة البحریة: اليوم سأتوجه إلى دمشق لأحمل رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية، نحن ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا.

وتابع:لا فرق بين الكيان الصهيوني والإرهابيين التكفيريين، ونعتقد أن العدو بعد فشل الکیان الصهيوني يحاول وراء تنفيذ أغراضه المشؤومة بجعل المنطقة غير آمنة من خلال هذه الجماعات الإرهابية.

وأضاف عراقجي: الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على هذه المجموعات الإرهابية كما كان في السابق.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية" إسماعيل بقائي" قد قال في تصريح للصحافيين مساء السبت : إن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي سيتوجه قريبا الى عدد من الدول الاقليمية، لاجراء مباحثات حول قضايا المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة.

وأضاف، أن عراقجي سيتوجه الاحد إلى دمشق للتباحث مع السلطات السورية، ومنها سيذهب الى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية، سيغادر إلى وجهة اخرى.

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