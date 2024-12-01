90 ألف طالب أجنبي يدرسون حاليا في إيران

وعلى هامش حفل افتتاح المكتب القنصلي لجامعة شهركرد اليوم الاحد، صرح مدير الشؤون القنصلية للطلاب غير الإيرانيين في منظمة شؤون الطلاب بوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا "فريد رحيمي نداف" لإرنا، بأن هناك حاليا 160 جامعة في ايران تتمتع بإذن استقطاب الطلاب الاجانب.

ولفت الى ان معظم الطلاب الاجانب هم من العراق وأفغانستان، بالإضافة الى ذلك، يتواجد أيضا طلاب من باكستان والهند ولبنان وسوريا والدول الأوروبية وروسيا والصين، وكذلك من الدول الأفريقية بجنسيات مختلفة في جامعات مختلفة في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفيما يتعلق بمجالات دراسة الطلاب الاجانب، أضاف رحيمي نداف :ليس لدى هؤلاء الطلاب أي قيود على الدراسة في مجالات مختلفة باستثناء 10 إلى 12 مجالا خاصا.

وتابع مدير الشؤون القنصلية للطلاب غير الإيرانيين في منظمة شؤون الطلاب، انه في حزيران /يونيو من هذا العام، تمت الموافقة على مشروع بعنوان لوائح تسهيل استقطاب الطلاب الاجانب من قبل الحكومة.

وبيّن رحيمي نداف انه بموجب هذه اللائحة يجب زيادة عدد الطلاب الاجانب الى 320 ألف طالب ببداية عام 2028، وهي مهمة كبيرة وذو اهمية، مشيرا الى انه، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب توفير البنى التحتية اللازمة لجذب الطلاب الاجانب، مثل البنى التحتية للرعاية الاجتماعية، بما في ذلك السكن في مساكن الجامعة وغيرها من الضروريات والبنى التحتية التعليمية.

في إشارة إلى الخطة الجديدة التي أقرتها الحكومة بشأن الطلاب الاجانب، رأى رحيمي نداف بأن الخريجين الاجانب هم سفراء يمكنهم تسهيل التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة بين البلدين بعد عودتهم الى بلادهم.

انتهى**ر. م