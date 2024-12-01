رئيس الجمهورية : نطلب من الدول الاسلامية العمل على انهاء الازمة في سوريا

جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني امام البرلمان، اليوم الاحد؛ مؤكدا بان "ايران ليس لديها أي أطماع تجاه حدود الدول الأخرى، ونؤمن بأن دول المنطقة يجب أن تحل مشاكلها عبر الحوار".

واضاف الرئيس بزشكيان : في ظل الظروف الراهنة، من الضروري تحسين العلاقات مع الدول المجاورة وحل سوء الفهم عبر الحوار.

وتابع : إيران لم تسعَ أبداً إلى توسيع دائرة الصراعات وجرائم الابادة، بل اولئك الذين يتحدثون باسم حقوق الإنسان والسلام، يدعمون الحرب واقتراف هذه المجازر بحق الابرياء في المنطقة.

كما عبر رئيس الجمهورية عن تقديره لمواقف دول الجوار، قائلاً : لأول مرة، أدانت جميع دول المنطقة الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، وهو موقف يستحق التقدير.

داخليا، صرح بزشكيان : إن التعاون والتآزر لحل مشكلات البلاد أمر ضروري، ونأمل بأن يتم حل القضايا باستعانة العلم والخبرات، والمضي بقوة وحزم في هذا الاتجاه، وان لا نخيّب آمال الشعب الإيراني العزيز.

انتهى ** ح ع