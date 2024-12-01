وزير الخارجية يغادر الى العاصمة السورية دمشق

وافادت ارنا، بان عراقجي سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين، حول العلاقات الثنائية، والتطورات الاقليمية.

ومن اهم المحاور المدرجة على جدول اعمال الزيارة، تجدر الاشارة الى مناقشة تحركات الارهابيين في سوريا، ومكافحة الارهاب ودعم الحكومة والشعب السوريين والسلام والاستقرار في هذا البلد.

وفي تصريح له من المطار، تحدث عراقجي حول اهداف زيارته الى دمشق، قائلا : سنذهب إلى دمشق لنؤكد بان الشعب الإيراني لن ينسى اصدقاء الأوقات الصعبة.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية ترفض أي تغيير في الحدود، والتدخل والاحتلال الأجنبي، وانتشار الإرهاب، واستخدام العنف ضد الحكومات الوطنية والعدوان على الشعوب.

وتابع : ساذهب الى دمشق لأحمل رسالة الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى الحكومة السورية، باننا ندعم بقوة الحكومة والجيش في هذا البلد.

واكمل قائلا : لا فرق بين الكيان الصهيوني والإرهابيين التكفيريين، ونعتقد بأن الاعداء وبعد فشل الکیان الصهيوني يسعون الى زعزعة الاستقرار والامن في المنطقة باستخدام هذه الجماعات.

انتهى ** ح ع