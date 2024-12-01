٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85676755
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القوات المسلحة اليمنية تضرب هدفاً حيوياً في "تل أبيب" بصاروخ فرط صوتي

٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٩ م
رمز الخبر: 85676755
القوات المسلحة اليمنية تضرب هدفاً حيوياً في "تل أبيب" بصاروخ فرط صوتي

طهران / 1 كانون الأول / ديسمبر / إرنا - أعلنت  القوات المسلحة اليمنية عن استهداف هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ فرط صوتي، ردا على جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "سبأ" اليمنية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية الاستهداف بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقد أصابَ الصاروخ هدفَه بنجاح.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية تلاه المتحدث الرسمي العميد "يحيى سريع"، أنه "وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة فإن القوات المسلحة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن تأديتِها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ونصرة وإسناداً للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في هذا البيان، أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

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