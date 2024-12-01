مسؤول : الوفود الاجنبية الى اجتماع "إكو" ستشارك في فعاليات العتبة الرضوية المقدسة

واشار "فيضي"، في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، الى انه سيزور ضيوف مؤتمر إكو، المرقد المقدس للإمام الرضا - ثامن ائمة اهل البيت عليهم السلام)، فضلا عن التجول في متاحف الروضة الرضوية المقدسة بما في ذلك قسم المخطوطات.

وأضاف هذا المسؤول : كما سيتم عقد اجتماع بمشاركة ضيوف المؤتمر في قاعة الاحتفالات بالمرقد الرضوي المبارك، حيث سيلقي سادن العتبة الرضوية كلمة، وكذلك وزير الخارجية "عباس عراقجي"، ومن ثم ستقام مأدبة عشاء من قبل الروضة الرضوية على شرف هؤلاء الضيوف.

يذكر أنه سيقام الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (إكو)، على مدى يومي 2 و 3 دیسمبر الحالي، بحضور 20 وفداً أجنبياً، وذلك باستضافة مدينة مشهد المقدسة.

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