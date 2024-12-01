بشار الأسد : الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة

وتلقى الأسد، اليوم الاحد، اتصالا هاتفيا من "بادرا غومبا" القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا الذي أكد وقوف بلاده مع سوريا "في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة"، معتبرا أن "النصر يقف إلى جانب سوريا دولة وشعبا وقيادة"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية.

واكد الاسد في هذا الاتصال على، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاته".

ونوه رئيس جمهورية سوريا إلى، أن "الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

وفي سياق متصل، اعلن الجيش السوري، اليوم، أنه استعاد السيطرة على عدد من البلدات التي اجتاحتها التنظيمات المسلحة الارهابية في الأيام القليلة الماضية.

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