وزارة الخارجية : موظفو القنصلية الايرانية في حلب يتواجدون في دمشق

واشار جلال زادة، في تصريح له اليوم حول وضع القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وموظفيها في مدينة حلب السورية التي تعرضت لهجوم الإرهابيين، الى ان "موظفينا بخير ولم يحدث لهم أي حادث خاص وغادروا القنصلية في الوقت المناسب".

وأكد نائب وزير الخارجية الايراني أنه وفقاً للاتفاقيات الدولية يجب الحفاظ على أمن القنصليات العامة وموظفيها، وقال : نرى الولايات المتحدة وراء هذه الأوضاع في حلب التي سببتها المجموعات الإرهابية، وسنعرب بالتأكيد عن احتجاجنا على ذلك عبر القنوات المناسبة".

وأكد جلال زاده : موظفو القنصلية العامة لإيران في حلب غادروا المبنى في الوقت المناسب وهم الآن يتمركزون في دمشق ولم يصابوا بأذى؛ مضيفا بانه "لو حدث أي ضرر لمبنى قنصليتنا، فنعتبر الولايات المتحدة السبب وراءه".

انتهی**2054 / ح ع **