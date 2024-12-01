٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85676868
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الجيش السوري يستعيد كافة القرى في ريف حماة

٠١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤٦ م
رمز الخبر: 85676868
الجيش السوري يستعيد كافة القرى في ريف حماة

طهران / 1 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا- تمكن الجيش السوري من تطهير كافة القرى في ريف حماة (غربي سوريا)، مما أدى إلى وقف تقدم التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وتواصل وحدات الجيش السوري عملياتها في شمال حماة بهدف قطع خطوط إمداد الإرهابيين في ريف إدلبح معلنا أسقاط طائرة مسيرة أخرى تابعة للإرهابيين في منطقة القمحانة شمالي حماة.

كما يحاول الجيش السوري تأمين طريق اثريا - خناصر - السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

من جهة أخرى، تمنع الجماعات الإرهابية خروج المدنيين من السفيرة في ريف حلب الجنوبي أو دخولها المواد الغذائية.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية شنت منذ فجر يوم الأربعاء، وبمساندة بعض الدول، وتدفق مقاتلين أجانب جدد، هجوماً واسعاً على مواقع الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من حلب.

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المصدر / الميادين 

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