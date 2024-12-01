الجيش السوري يستعيد كافة القرى في ريف حماة

وتواصل وحدات الجيش السوري عملياتها في شمال حماة بهدف قطع خطوط إمداد الإرهابيين في ريف إدلبح معلنا أسقاط طائرة مسيرة أخرى تابعة للإرهابيين في منطقة القمحانة شمالي حماة.

كما يحاول الجيش السوري تأمين طريق اثريا - خناصر - السفيرة في ريف حلب الجنوبي.

من جهة أخرى، تمنع الجماعات الإرهابية خروج المدنيين من السفيرة في ريف حلب الجنوبي أو دخولها المواد الغذائية.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية شنت منذ فجر يوم الأربعاء، وبمساندة بعض الدول، وتدفق مقاتلين أجانب جدد، هجوماً واسعاً على مواقع الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية من حلب.

انتهى**9365

____________________________

المصدر / الميادين