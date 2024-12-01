عراقجي: نقلت الى الرئيس الأسد رسالة دعم ايران لسوريا

وقال عراقجي للصحفيين عقب اللقاء " كان لي لقاء جيد جدا وهام مع الرئيس بشار الاسد وكان اللقاء صريحا جدا ووديا وتناول الاوضاع الجارية في المنطقة وسوريا".

واضاف "في الحقيقة فان الاوضاع صعبة ولا شك في ذلك، وكان من المهم جدا اننا شاهدنا المعنويات العالية والشجاعة والثبات لدى الرئيس بشار الاسد وهذا جدير بالاشادة، فهذه المعنويات العالية كانت موجودة عند سيادته خلال السنوات الماضية، وقد تم تخطي المراحل الصعبة الماضية بالثبات والمقاومة وتم دحر المسلحين والجماعات الارهابية في حينه".

وتابع عراقجي "تظن الجماعات الارهابية الان بانها حصلت على فرصة لتطل برأسها مجددا، لكن سيتم مواجهتهم، وانني على ثقة بأن هذه المرحلة ايضا ستنقضي كما المراحل السابقة بالعز والرفعة للحكومة والشعب والجيش السوري".

واردف "تبادلنا وجهات النظر عن قرب وتحدثنا حول تفاصيل ما سيجري والدعم الذي يجب ان يحدث" واضاف "لقد نقلت رسالة ايران الى سيادته بوضوح وهي رسالة المقاومة والصمود ودعم واسناد ايران للحكومة والجيش والشعب السوري وشخص سيادة الرئيس بشار الاسد".

هذا ومن المقرر ان يتوجه عراقجي الى تركيا بعد انتهاء زيارته الى سوريا.

انتهى ** 2342