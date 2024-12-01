مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي

بدوره، أكد مركز التنسيق الروسي في سوريا مقتل 320 "مسلحاً" من التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظات إدلب وحماة وحلب.

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "الضربات الجوية نفذها سلاح الجو السوري الروسي المشترك".

وتواصل العمليات ضد الجماعات الإرهابية، حيث تقدم الجيش السوري سريعاً في العملية الهجومية واستعاد تقريباً كافة قرى ريف حماة، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وأضاف المراسل بأنّ سلاح الجو السوري والروسي استهدفا نقاطاً للمسلحين في ريف حلب الغربي وطرق إمداداتهم، بالإضافة إلى تنفيذهما قصفاً مركزاً على مواقع المسلحين في إدلب.

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