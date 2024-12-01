٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85677015
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مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٣ ص
رمز الخبر: 85677015
مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي

طهران / 2 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي، وذلك مع تنفيذ الجيش السوري عمليات ضد هجمات الجماعات الإرهابية للتصدي لها في مناطق في محافظات حلب وإدلب وحماة.

بدوره، أكد مركز التنسيق الروسي في سوريا مقتل 320 "مسلحاً" من التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظات إدلب وحماة وحلب.

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "الضربات الجوية نفذها سلاح الجو السوري الروسي المشترك".

وتواصل العمليات ضد الجماعات الإرهابية، حيث تقدم الجيش السوري سريعاً في العملية الهجومية واستعاد تقريباً كافة قرى ريف حماة، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وأضاف المراسل بأنّ سلاح الجو السوري والروسي استهدفا نقاطاً للمسلحين في ريف حلب الغربي وطرق إمداداتهم، بالإضافة إلى تنفيذهما قصفاً مركزاً على مواقع المسلحين في إدلب.

انتهى ** 2342

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