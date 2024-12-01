القوات اليمنية تستهدف مدمّرة أميركية و 3 سفن إمداد بـ 16 صاروخا

وقال العميد سريع إن "السفن الـ3 المستهدفة هي؛ Stena impeccable و Maersk Saratoga و Liberty Grace.

كما أكّد العميد سريع أنّ "القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية بـ16 صاروخاً بالستياً ومجنّحاً، وطائرة مسيّرة في البحر العربي وخليجِ عدن وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وفي وقت سابق من يوم الاحد، أعلن العميد سريع في بيان، أنّ القوات المسلحة اليمنية ضربت هدفاً حيوياً في منطقة يافا في فلسطين المحتلة بصاروخٍ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".

وقال العميد سريع إنّ الصاروخ الباليستي فرط الصوتي أصاب هدفه بدقة، مؤكدا أنّ العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وكان مصنع "آليانس" للإطارات في الخضيرة، أعلن قبل أيام إغلاق أبوابه، بعد 75 عاماً على افتتاحه، وذلك في إثر الاستهدافات اليمنية المتكررة.

ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل القوات المسلحة اليمنية إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى استهدافها للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال في إطار دعمها لغزة.

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